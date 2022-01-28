Располневшая Решетова показала изменившуюся фигуру

Анастасия Решетова откровенно поделилась с поклонниками наболевшим.

Модель Анастасия Решетова после первых родов быстро пришла в форму. Избранница рэпера Тимати родила сына 16 октября 2019 года. Почти сразу после появления на свет первенца модель показала стройное тело и начала раздавать советы поклонникам, как быстро восстановиться.

Решетова даже написала собственную книгу о спорте и здоровом питании, рассказала о главных ошибках, срывах и неудачах, которые она пережила на пути к идеальному телу.

Однако теперь Анастасию Решетову не узнать. На днях она предстала в разделе "Сторис" в своем "Инстаграм" и удивила преображением. Оказывается, модель сильно поправилась.



На фото она предстала в отражении зеркала. Ее лицо заметно округлилось, а талия уже не такая тонкая, как раньше.

"70 килограмм счастья", – написала Решетова.

Теперь Анастасию Решетову можно по праву назват "русской Ким Кардашьян" за аппетитные формы и огромную аудиторию интернет-подписчиков.

Напомним, ранее поклонники не узнали российского телеведущего Андрея Малахова. Журналист сильно поправился и якобы стал носить парик.



Также сильно изменилась поющая ведущая Ольга Бузова. Она тоже сильно поправилась, за что ее раскритиковали. Однако она назвала истинную причину изменений в фигуре. Оказалось, что она лечилась гормонами, из-за которых растолстела.