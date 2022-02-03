В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения

Сообщение о болезни народного артиста вызвало большую тревогу среди его поклонников. Какое-то время Борис Васильевич не давал о себе знать, но теперь вышел на связь и рассказал об изменениях, произошедших в его состоянии после госпитализации. Оказывается, Бориса Щербакова уже выписали из больницы, и теперь он находится дома в добром здравии.
Народный артист записал видеообращение к поклонникам, которое опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. На видео мужчина предстал слегка похудевшим, но вполне бодрым. Актер поспешил заверить фанатов в том, что у него уже все хорошо, поздравил подписчиков с китайским Новым годом и даже пригласил народ на спектакли 4 и 5 февраля. Судя по всему, Борис Васильевич уже совсем оправился и даже готов к выходу на сцену.
Россияне вздохнули с облегчением, получив хорошую новость из уст любимого артиста.
Мы очень рады!!!! Береги себя!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Везде инфа что вы попали в больницу. Здоровья вам", "Рада видеть Вас в добром здравии", "Слава Богу!!! Здоровья Вам!!!" – написали обрадованные фолловеры.
Напомним, в прошлом году Борис Щербаков несколько раз попадал в больницу с диагнозом пневмония, однако тесты на коронавирус давали отрицательный результат.