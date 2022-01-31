"Госпитализирован": 72-летнего Щербакова раздавил смертельный недуг

Коронавирус рушит планы и судьбы миллиардов людей. Появляется один штамм за другим, врачи не справляются. Количество жертв ковида стремительно растет, как бы ни пытались эксперты найти противоядие от злосчастной болезни. Актер Борис Щербаков рассчитывал, что прививка убережет его от беды, но ожидания не оправдались.
Кинозвезду так раздавил смертельный недуг, что пришлось лечь в больницу. О здоровье 72-летнего артиста сообщила его супруга Татьяна. По ее данным, состояние мужчины ухудшилось по прибытии из Ростова-на-Дону. Он летел на самолете, поэтому не исключено, что ковид подхватил по пути домой.
Сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы скорее поставить актера на ноги. В его возрасте с ковидом шутить опасно. "Его госпитализировали с коронавирусом. Но уже вчера у него был отрицательный тест", — рассказала про Бориса Щербакова жена.
Это уже второе попадание артиста в клинику за последние несколько месяцев. Осенью прошлого года мужчина также оказался на больничной койке, тогда ему поставили диагноз "пневмония". Несмотря на коварство недуга, поражение легких и целый букет хронических заболеваний, тогда Борис Щербаков смог выздороветь. Теперь остается ждать и верить, что актер выкарабкается снова.