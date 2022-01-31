Жена раскрыла подробности состояния госпитализированного Щербакова

Татьяна Бронзова поведала, что у артиста был выявлен коронавирус. По ее словам, он заболел, когда возвращался из Ростова-на-Дону. Женщина отметила, что в самолете у знаменитости была низкая температура – 35.2.
Борис Щербаков почувствовал себя плохо и на следующий день решил сдать тест на ковид, который оказался положительным. "Сейчас у него все хорошо", – заверила жена актера. Она объяснила, что муж был ревакцинирован еще в декабре, и антитела быстро справились с недугом.
Татьяна Бронзова заявила, что Борис Щербаков пока по-прежнему остается под наблюдением медиков. По ее словам, ожидается, что артиста выпишут через день-два.
Напомним, Борис Щербаков уже перенес COVID-19 в августе минувшего года. Тогда его тоже госпитализировали.
Несмотря на коварство болезни, поражение легких и целый букет хронических заболеваний, тогда артист смог выздороветь. Теперь остается лишь ждать и верить, что он выкарабкается снова.
Борис Щербаков снялся во многих фильмах и сериалах. За всю свою карьеру актер сыграл почти 200 ролей в кино. Помимо съемок в кино он играл в театре и был телеведущим.