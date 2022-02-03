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Шоу-бизнес
"Меня называют "веселой вдовой": униженная Поргина боится сойти с ума

"Меня называют "веселой вдовой": униженная Поргина боится сойти с ума

Эксцентричная Людмила Поргина не перестает удивлять заявлениями, поступками, внешним видом. За это ее часто называют "веселая вдова". Но не обижается ли на это актриса?
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73-летняя Людмила Поргина признается, что чувствует себя счастливой. "Меня Гузеева назвала "веселой вдовой", – говорит актриса. – Но как я могу быть не "веселой вдовой", если я прожила 47 лет с таким человеком?!"

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"Уговорил маму": сын о продаже квартиры Караченцова за 280 миллионов

Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Единственное, что теперь огорчает актрису, это резкое снижение уровня доходов, ведь это мешает вести ей привычный образ жизни. "При сегодняшнем дне, когда все дорожает, зарплата должна быть около 150 тысяч, чтобы люди могли спокойно жить", – сокрушается Поргина. Она просто привыкла, что на протяжении 15 лет, пока она тянула больного мужа, в театре ей платили около 200 тысяч в месяц.

Унижает ее и роль, которую, спустя много лет, предложили играть в "Ленкоме" – безмолвная старушка со свечой в рок-опере "Юнона и Авось". "Когда я, Заслуженная артистка и жена Народного артиста, пришла со свечкой в поднятой руке пройти по заднику, я думала, что у меня разорвется сердца, – плачет вдова Николая Караченцова. – Говорила себе: "Вот сейчас не сойди с ума, не закричи от боли!"

Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения.

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Фото: Дни.ру
Автор: 3 февраля 2022, 09:33 Источник: "Хватит слухов" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость952446
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Ну и причесочка))). Это ей в Дубае в салоне красоты сделали. Она сама говорила. Почти как кукла Барби.
Гость954554
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Гость954553
Только на пенсии!😆😆😆❗❗❗
Ага, пенсионерка Барби!
Гость954553
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Гость952446
Ну и причесочка))). Это ей в Дубае в салоне красоты сделали. Она сама говорила. Почти как кукла Барби.
Только на пенсии!😆😆😆❗❗❗
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