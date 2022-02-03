"Сухой": покрасневший Тимати вызвал шок

Блогер Арина Феликс прокомментировала шумиху вокруг изменившейся внешности Тимати.

Тимати часто показывает в аккаунте в "Инстаграме" свою жизнь. Поклонники всегда знают, где сейчас находится их любимый артист и чем он сегодня занимался. Также в кадр периодически попадают дети исполнителя – дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Судя по социальным сетям, рэпер прекрасно проводит время с детьми. Семейство купается, загорает на солнышке и показывает это все подписчикам. Также артист успел полетать на вертолете, пока младший ребенок спал в этот момент у него на руках.

"Зашла на страницу, отлично выглядит! Парень с сыном отдыхает, красавчики. Сухой, ни грамма лишнего веса, все отлично!" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Арина Феликс.

Блогер искренне не понял, почему некоторые пользователи Сети навели такую шумиху из-за отпуска знаменитости с наследниками. Напомним, что некоторым показался странным внешний вид Тимати. В интернете появились фотографии, где экс-супруг Анастасии Решетовой покраснел – скорее всего, это была обычная реакция кожи на солнце.

"В Сети вечно что-то придумают, только чтоб "похайпиться" лишний раз! Тимати просто умеет жить в кайф, а люди, которые так не могут, сочиняют новые легенды про него. Хотя на отдыхе все так должны выглядеть!" – подытожил эксперт.