"Ты где-то рядом": Миронова трогательно обратилась к покойнице

Знаменитая актриса умерла 22 февраля минувшего года в возрасте 74 лет. 48-летняя Мария Миронова почтила память родительницы трогательным постом в своем инстаграм-аккаунте.
Она по сей день не верит в случившееся. "Осознание не пришло, наверное, и не придет уже никогда... Живем с ощущением, что ты где-то рядом, просто уехала... И что непременно будет встреча... Предназначенное расставание обещает встречу впереди", – обратилась с душераздирающими словами к матери артистка.
Поклонники поддержали звезду и оставили свои слова соболезнования. "Светлая память потрясающей актрисе, маме и очень красивой женщине", "Это очень тяжело", "Царствие небесное", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее Мария Миронова порадовала россиян снимком своего младшего сына Феди. Многие фолловеры посчитали, что малыш похож на знаменитого деда – актера Андрея Миронова.
Как писали "Дни.ру", в 2017 году звезда вышла замуж в четвертый раз. Ходят слухи, что ее избранником стал молодой актер Андрей Сорока, которого она тщательно скрывает от глаз общественности.