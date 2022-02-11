Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Пятница
11 февраля
Лента новостей
21:42
"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына
21:08
В подмосковном Дмитрове мужчина забил насмерть супругу
21:07
"Вы были знакомы с царем?": у Волочковой заподозрили расстройство психики
20:59
ФСБ разоблачила подпольную сеть торговцев оружием
20:47
Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки до 9,5%
20:44
В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
20:30
Глубоко беременна? Вид жены экс-супруга Пелагеи вызвал вопросы
19:47
"Дитя любви": стало известно о втором ребенке сгоревшей от рака жены Тодоровского
19:21
Геннадий Зюганов загремел в больницу
19:17
Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
19:16
Сыровар Сирота ответил на обвинения брошенной без денег и крыши над головой жены
19:10
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
18:43
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
18:35
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой
18:33
"Вечная память!": Мать Королевой почтили после известия о смерти
18:32
Транжира: Галкин оставил Пугачеву ни с чем
18:32
Чем закончится сериал "Цыпленок жареный" на Первом канале
17:52
Стало известно о состоянии 78-летней матери онкобольной Заворотнюк
17:52
"Мелочи кажутся ерундой": О чем мечтала тяжелобольная Брик перед смертью
17:47
Заикнувшийся о невесте Шаляпин облапал полуголых девиц
17:43
Зацикленный на истории Путин топил Макрона во время переговоров – Reuters
17:40
Горе безмерно: Режиссер Тодоровский исчез после смерти 40-летней жены
17:36
"Концовка-бомба": девятый сезон "Склифосовского" пришел к финалу
17:16
Малышева объяснила причину госпитализации Жириновского: Обучил свою иммунную систему не видеть вирус
16:58
Глава ДНР попросил международное сообщество признать Украину террористическим государством
16:58
"А талия-то какая": Вышедший из запоя сын Полищук щеголяет в нарядном платье
16:51
Альфонс! От бывшего Волочковой требуют вернуть деньги за Мальдивы
16:43
"Она не умела удержать свой талант": известная певица дала оплеуху Пугачевой
16:38
Негламурно: звезда "Великолепного века" позировала в непрезентабельном виде на празднике дочери
16:12
Изменившиеся до неузнаваемости дети Галкина и Пугачевой произвели фурор
16:10
"Шапочка для бассейна": люди взвыли от странного вида разгуливающей по Москве Брухуновой
16:09
Алика Смехова отказалась общаться со скандалисткой Кудрявцевой
15:56
Медведев призвал усилить контроль над мигрантами в России
15:50
Кровь стынет в жилах: народ волнуется о судьбе Яковлевой после сцены жуткой аварии
15:47
Бросил сына годовалым, а теперь бедствует и водится с бомжами: каким стал отец Пьехи
15:36
Появилась информация о болезни сгоревшей в 40 лет жены Тодоровского: Лечилась в США
15:29
Наступающая на пятки Бузовой Костенко нелепо оправдалась: Пою с четырех лет
15:22
Распустившему руки жениху Бузовой грозит тюрьма
15:17
Официально объявлено имя нового ведущего КВН: Куда делся Масляков?
15:17
Психика не выдержит: несовершеннолетней дочери боятся говорить о смерти Евгении Брик
15:17
"Штаны сползают": загремевшему в больницу Жириновскому указали на ошибку
15:08
Эксперт Габов раскрыл цель масштабной провокационной кампании США против России
15:07
"Вы меня бесите!": Звезда "Дома-2" вылила ушат помоев на россиян
14:51
Хотел стать поваром и работал на стройке: что известно об исполнителе роли Толика в "Девушках с Макаровым"
14:48
Сравнившая себя с Дженнифер Лопес Орлова взвыла от страданий
14:48
Разведенка Бородина жестко отшила молодого поклонника
14:47
"Будет тебя не хватать": Жуткая трагедия повергла Чехову в шок
14:43
Билан убит горем из-за внезапной смерти: Не хочется в это верить
14:40
Замужняя Серябкина оригинальным способом распрощалась со всеми бывшими
14:34
В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это удар в спину": Роднина пришла в ужас от результатов допинг-пробы Валиевой
"Мне нужно время": исчезнувшая Макеева рассказала о серьезных переменах в жизни
"Ситуация опасная": врач о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
"Таким как ты будут завидовать всегда": Бузова влезла в допинг-скандал
Рак у 60-летней жены Виторгана появился после встречи с друзьями
Слава Бузовой не дает покоя: Безработный Тарасов с женой подались в певцы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына

"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына

Мария Миронова порадовала россиян снимком своего младшего наследника Феди. Многие сошлись во мнении, что малыш похож на знаменитого деда – актера Андрея Миронова.
прочитано 222 раза

Обычно звезда не любит афишировать личную жизнь, но на сей раз сделала исключение. Артистка поделилась редким фото в своем микроблоге. На нем запечатлены она с ребенком на руках и сидящим рядом свекром.

ПО ТЕМЕ

Всплыли детали состояния тяжелобольной Мироновой: Отказали легкие

"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе

 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

"У мамы два часа выходных", – отметила Мария Миронова. Она объяснила, что ее "украл" телепроект "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", в котором она участвует.

Поклонники восхитились нежному и трогательному семейному кадру и осыпали малыша комплиментами. "Красив, как ангел!, "Характер виден! И на дедушку похож", – высказались фолловеры.

Как писали "Дни.ру", в прошлом месяце знаменитость находилась дома на карантине из-за болезни. Мария Миронова болела коронавирусом. О симптомах недуга звезда поведала подписчикам в своем инстаграм-аккаунте.

Примечательно, что до болезни артистка получила травму. Она рассказывала, что танцевала на телепроекте с трещиной в ребре.

Напомним, что в 2017 году Мария Миронова вышла замуж в четвертый раз. Поговаривают, что ее избранником стал молодой актер Андрей Сорока, которого она тщательно скрывает от публики. В этом браке знаменитость родила сына Федора. У 48-летней артистки также есть сын Андрей от первого супруга, предпринимателя Игоря Удалова. Разница в возрасте между сыновьями артистки составляет 27 лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 21:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

комментарии

Ответить:

Гость952644
Пожаловаться Ответить
А свекр как раз ей в пару!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Алика Смехова отказалась общаться со скандалисткой Кудрявцевой

Теледива мечтает о беседе с ней
Шоу-бизнес

"А талия-то какая": Вышедший из запоя сын Полищук щеголяет в нарядном платье

Леди с большой буквы
Шоу-бизнес

Официально объявлено имя нового ведущего КВН: Куда делся Масляков?

Это профессионал своего дела
Шоу-бизнес

Бросил сына годовалым, а теперь бедствует и водится с бомжами: каким стал отец Пьехи

Мужчина прозябает в нищете

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек
Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского
Инфекционист назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
Тарасова выступила с обращением к россиянам на фоне допинг-скандала
Чем обернулся допинг-скандал надежде российского фигурного катания Валиевой

Регионы

В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
Под Новосибирском пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде
Под Ханты-Мансийском на месторождении нефти погиб рабочий
В Сочи оползень сошел на многоквартирный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+