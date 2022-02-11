"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына

Обычно звезда не любит афишировать личную жизнь, но на сей раз сделала исключение. Артистка поделилась редким фото в своем микроблоге. На нем запечатлены она с ребенком на руках и сидящим рядом свекром.
"У мамы два часа выходных", – отметила Мария Миронова. Она объяснила, что ее "украл" телепроект "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1", в котором она участвует.
Поклонники восхитились нежному и трогательному семейному кадру и осыпали малыша комплиментами. "Красив, как ангел!, "Характер виден! И на дедушку похож", – высказались фолловеры.
Как писали "Дни.ру", в прошлом месяце знаменитость находилась дома на карантине из-за болезни. Мария Миронова болела коронавирусом. О симптомах недуга звезда поведала подписчикам в своем инстаграм-аккаунте.
Примечательно, что до болезни артистка получила травму. Она рассказывала, что танцевала на телепроекте с трещиной в ребре.
Напомним, что в 2017 году Мария Миронова вышла замуж в четвертый раз. Поговаривают, что ее избранником стал молодой актер Андрей Сорока, которого она тщательно скрывает от публики. В этом браке знаменитость родила сына Федора. У 48-летней артистки также есть сын Андрей от первого супруга, предпринимателя Игоря Удалова. Разница в возрасте между сыновьями артистки составляет 27 лет.