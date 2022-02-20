"Мокрая киска": в Сети всплыли снимки гибкой Асмус в ванной

Недавно Кристина Асмус получила травму. Во время съемок она использовала восковые полоски, из-за которых пострадала ее кожа. На руке актрисы красовались фиолетовые синяки. Однако артистка быстро оправилась от происшествия и вскоре предстала перед фанатами в хорошем настроении. Звезда опубликовала шуточное видео в "Инстаграм", блеснув точеной фигуркой.
На ролике Кристина предстала, лежа в пенной ванне. Чтобы не сильно поразить поклонников, она окунулась туда, предварительно надев купальник. Затем звезда "Интернов" выпорхнула оттуда, продемонстрировав свою гибкость. Кстати, фанаты оценили не только грацию актрисы, но и ее прекрасную фигуру. Пользователи сети не могли не отметить ее стройные ножки.
Подписчики принялись задаривать артистку комплиментами. "Хороша, чертовка", "Какая грация", "Шикарнейшая", "Мокрая киска", "Какая ты классная", "Держись, ты молодец!", "Ангел и демон в одном флаконе", "Норм и пластика, о попа, класс!", "Фигура огоонь", – написали поклонники.
Однако некоторые не оценили юмор артистки, посчитав, что она выглядит неподобающе. "Есть вещи допустимые, а есть нет", "Без Харламова что-то перестала нравиться", "Пусто Без Гарика – пусто", "Вообще никак", – отметили недоброжелатели.