Срывы и алкоголизм: как заплаканной Асмус спасти себя

Кристина Асмус стала часто выкладывать свои заплаканные фотографии после спектакля или на съемках. Актриса полностью отдает себя зрителю, а потом долго не может успокоиться. Об этом экс-супруга Гарика Харламова рассказывает сама. Она часто делится видео или кадрами после того, как приходит со сцены.
Недавно блондинка шокировала поклонников. Она показала снимок после неудачного мотора, на котором она получила травму. Косметика красотки размазалась из-за того, что она не стала скрывать эмоций.
"Актерская деятельность вообще привлекает истеричных и травмированных людей, недополучивших внимания в детстве от родителей. Им постоянно нужно получать подтверждение того, что они востребованы и любимы. Вместе с тем работа с публикой требует огромного напряжения и внимания, растрачивает энергию и быстро выматывает. Профессиональное выгорание у актеров и актрис – частое явление, которое, к сожалению, приводит к нервным срывам, алкоголизму и другим негативным последствиям", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Ларионов.
Психолог не смог пройти мимо проблемы звезды. Он дал совет знаменитости, как ей восстановить силы и перестать рыдать на каждом шагу.
"Я бы посоветовал Кристине снизить активность, предпринять поездку в теплые страны. Это следует делать весной и осенью, когда у людей с неуравновешенной психикой случаются обострения", – подытожил эксперт.