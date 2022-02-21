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Шоу-бизнес
Срывы и алкоголизм: как заплаканной Асмус спасти себя

Срывы и алкоголизм: как заплаканной Асмус спасти себя

Психолог Александр Ларионов проанализировал состояние Кристины Асмус.
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Кристина Асмус стала часто выкладывать свои заплаканные фотографии после спектакля или на съемках. Актриса полностью отдает себя зрителю, а потом долго не может успокоиться. Об этом экс-супруга Гарика Харламова рассказывает сама. Она часто делится видео или кадрами после того, как приходит со сцены.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Недавно блондинка шокировала поклонников. Она показала снимок после неудачного мотора, на котором она получила травму. Косметика красотки размазалась из-за того, что она не стала скрывать эмоций.

"Актерская деятельность вообще привлекает истеричных и травмированных людей, недополучивших внимания в детстве от родителей. Им постоянно нужно получать подтверждение того, что они востребованы и любимы. Вместе с тем работа с публикой требует огромного напряжения и внимания, растрачивает энергию и быстро выматывает. Профессиональное выгорание у актеров и актрис – частое явление, которое, к сожалению, приводит к нервным срывам, алкоголизму и другим негативным последствиям", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Ларионов.

Психолог не смог пройти мимо проблемы звезды. Он дал совет знаменитости, как ей восстановить силы и перестать рыдать на каждом шагу.

"Я бы посоветовал Кристине снизить активность, предпринять поездку в теплые страны. Это следует делать весной и осенью, когда у людей с неуравновешенной психикой случаются обострения", – подытожил эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 13:15 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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