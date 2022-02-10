"В поездках, на отдыхе": популярная среди мужиков разведенка Асмус разошлась

Астролог Ада Комракова рассказала о личной жизни Кристины Асмус.

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Кристина асмус не так давно рразвелась с Гариком Харламовым. Несмотря на то, что парра выглядела очень крепкой и красивой, сохранить свои отношения они так и не смогли. Пока о новых ухажерах актрисы ничего не слышно.

"Кристина Асмус является обладательницей Луны в Рыбах на Северном узле, что делает сферу семьи ее кармической задачей текущего воплощения. Семья, супружеский долг, материнство становятся сферами наработки опыта, которые трудны в реализации. С учетом ее легкой и воздушной Венеры, большой потребности в создании и укреплении семейных уз она не испытывает. Такой тип людей больше настроен на легкие взаимоотношения, постоянное движение и смену впечатлений", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог внимательно изучил карту звезды "Интернов" и рассказал, встретит ли красотка свою любовь в ближайшее время. По словам специалиста, блондинка разойдется и какое-то время будет менять партнеров. Все это ее, видимо, ждет, пока она не найдет "того самого".

"В 2022-2023 году у нее действительно становится активной тема личной жизни. Повышается популярность среди противоположного пола. Романтические отношения будут зарождаться в поездках, на отдыхе, вдали и тайне от любопытных глаз. Если она учтет опыт предыдущих отношений, то будет выбирать мужчину, близкого ей по духу и характеру, а личную жизнь держать подальше от посторонних глаз. В ее случае, счастье действительно любит тишину", подытожил эксперт.