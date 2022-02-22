Кардинально изменившаяся дочь Порошиной шокировала россиян

Полина некоторое время назад была блондинкой. Сейчас же 25-летняя актриса стала жгучей брюнеткой.
Дочь артистов решила кардинально сменить имидж. Результат она продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. В видео девушка показала, как изменилась за три года.
Фолловеры оказались приятно шокированы переменами во внешности актрисы. Хотя наследнице звезд, по мнению многих россиян, очень шло быть и блондинкой. Образ же роковой красотки также пришелся подписчикам Полины по душе.
"Полина, ну ослепила!", "Ты прекрасна!", "Красотка", – высказались фолловеры. Поклонники пришли к выводу, что девушка очень похожа на своего знаменитого отца.
Как писали "Дни.ру", Полина давно стала самостоятельной. Девушка живет отдельно от семьи. Весной прошлого года поползли слухи о том, что девушка собралась под венец. Как оказалось, она уже шесть лет встречается с молодым человеком по имени Ян. Жених дочери Порошиной и Куценко отучился на режиссера. Влюбленные давно думают оформить отношения официально, но до ЗАГСа пока так и не дошли.