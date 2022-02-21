"Как можно влюбиться в такого?": пасынок жестко прошелся по покойному Градскому

По словам актера, после его отца Никиты Михалкова у Анастасии Вертинской был брак с композитором. Когда артистка встретила Александра Градского, Степану было десять лет. Это случилось в Крыму.
Тогда у музыканта была сломана нога. Он пел с загипсованной конечностью. Артист отметил, что тогда мать влюбленно смотрела на исполнителя, а мальчик ее не понимал. "Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого?", – поделился теми своими мыслями Степан Михалков.
Он рассказал, что однажды они с мамой пошли в гости к Александру Градскому. В Крыму он жил в палаточном лагере. Мальчику не понравилось то, что они остались ночевать в палатке.
Композитор и актриса жили вместе с 1976 по 1978 год. В то время Александр Градский даже скинул 12 килограммов. Однако они все же расстались.
Напомним, музыкант ушел в мир иной 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти знаменитости признали инфаркт головного мозга. Александр Градский работал на износ: участвовал в качестве наставника в шоу "Голос" Первого канала, когда его здоровье сильно сдало.
У звезды осталась молодая вдова Марина Коташенко. Модель родила ему двух сыновей – Александра и Ивана.