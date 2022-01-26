"Волосы дыбом": сестра Градского молит россиян о помощи

После ухода легенды жизнь его родных омрачили еще и постоянные слухи и комментарии со стороны самых разных людей. Сестра знаменитости высказалась.

Смерть мэтра для многих стала большой неожиданностью и настоящим горем. Сейчас остро стоит вопрос о том, как близкие будут делить внушительное наследство знаменитости. Однако создается впечатление, что так много разговоров вокруг этой темы вовсе не из-за родственников. Злые языки не оставляют семью в покое.

Недавно объявился сосед артиста по даче. Журналист Андрей Караулов вдруг вышел на связь и заверил, что старшие дети Александра Градского якобы уже объявили войну его вдове, которая пытается спасаться всеми способами и очень боится. При этом он отметил, что не просто осознает всю серьезность ситуации, но и точно знает, кто стоит за ограблением Марины Коташенко, которое сейчас активно расследуют.

Родная сестра Градского Наталья уже устала слушать подобное. Она потребовала, чтобы россияне прекратили травлю, так как семью все время пытаются оклеветать. "Почитать про вас, так волосы дыбом!" – высказалась она об Андрее Караулове. Она язвительно заметила, что его слова очень четко ассоциируется с фамилией.

Она призвала всех обращаться к ней, так как она может дать отпор. Однако о детях Александра Градского женщина высказалась однозначно. По ее словам, они все "прекрасно воспитанные и интеллигентные люди", а потому соседу стоит якобы задуматься о том, что он говорит.