80-летняя Алентова отмаливает грехи за аборты: Церкви в нашей жизни не существовало

В преддверии этой красивой даты Вера Валентиновна презентовала свою автобиографию под названием "Все не случайно". Книга стала неким подарком актрисы самой себе и получилась очень откровенной. На страницах автобиографии Вера Алентова призналась, что до сих пор отмаливает грехи молодости.
Это сейчас женщины то и дело сталкиваются с проблемой зачатия, раньше же все было иначе. По мнению Алентовой, прежде женщины обладали более крепким здоровьем и наоборот очень боялись нежелательной беременности. Чтобы дети не появились раньше времени, дамы предпринимали самые разные меры, но и они подчас не помогали.
Умы и сердца женщин тех времен не были отягощены религиозной моралью, а знания на тему деторождения были довольно скудны, поэтому дамы нередко решались на прерывание беременности.
"Церкви в нашей жизни не существовало," – пояснила Алентова.
Как пишет "ЭГ", с годами народная артистка переосмыслила свое отношение к этому делу. Впрочем, как и многие другие женщины ее возраста. Теперь 80-летняя Алентова жалеет об ошибках молодости и до сих пор отмаливает у Бога грехи за аборты женщин своего поколения.
Также среди прочего в своей автобиографии Вера Алентова рассказала, как в молодости едва не стала жертвой пьяного насильника.