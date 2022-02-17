Материлась и рыдала: врач шокирован состоянием истекающей кровью изувеченной Асмус

Воспитанная на актерской школе Станиславского Кристина Асмус привыкла к максимальной достоверности. И это желание выглядеть в кадре правдоподобно обернулось трагедией.

"Вчера в кино снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках, – рассказала Кристина. – Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось 10 минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски и я спросила, как ими пользоваться. Ведь такие полоски только в кино видела. И очень примерно представляла, что это и как работает".

Очевидно, актриса привыкла брить волосы в подмышечных впадинах, поэтому полоски и ввели ее в состояние ступора.

Но при этом в кадре актрисе хотелось быть убедительной. "Объяснили, что надо разогреть их в ладонях, – вспоминает Кристина. – Потом наклеить на подмышки и еще растереть, как бы впечатывая воск. Но я-то думала там просто крем вместо него нанесли, как мы обычно витаминки вместо таблеток пьем и сок вместо вина".

Сначала играть было больно, но терпимо. Хотя кожа уже покраснела. "Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть, – плачет Кристина. – Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, увидела просто кровавые следы. А дальше – перекись, от которой стало хуже. Боль адская! Жгло так, что можно сойти с ума, руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги..."

Актрисе выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Ей нельзя пользоваться дезодорантами и тональным кремом. Мол, кожа содрана и раны пока свежие. "А у меня каждый день смены и спектакли. И сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже теплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали. Дерматолог на приеме была в шоке, конечно", – размазывает слезы по лицу несчастная Кристина.

"***ц (нецезурная брань – Прим. ред.) пришел, откуда не ждали", – матерится пострадавшая на работе звезда.