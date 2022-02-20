"Дырки в теле": Моргенштерн шокировал признанием после сплетен о разводе

Рэпер поделился с подписчиками своего блога серией фото с новой модификацией своего тела. Он признался, что сделал пирсинг. "Дырки в теле, будто я рэпер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутил артист.
Теперь помимо многочисленных татуировок у Алишера проколоты нос и бровь. Видео процесса показала его жена Дилара, в ролике видно, как мастер берет пинцетом перегородку носа и протыкает иголкой. Судя по реакции Моргенштерна, процедура крайне неприятная.
Кстати, сама Дилара тоже решилась на пирсинг, правда менее привлекающий внимание. Девушка добавила две дырки в мочке уха. Поклонники отмечают, что после свадьбы образ модели несколько изменился, хоть она и не пытается догнать эпатажного супруга.
Ранее Дилара Зинатуллина напугала поклонников. Девушка опубликовала фото, сообщив, что они с Моргенштерном записали совместный трек. "Записали фит. Мы разводимся", – написала блогерша. Фанаты были шокированы таким заявлением, тут же поползли слухи о причинах расставания. Судя по всему, Дилара просто решила пошутить и привлечь внимание к своей странице, так как пара продолжает показывать совместное времяпровождение.