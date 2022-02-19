Жена сбежавшего из России Моргенштерна объявила страшную новость: Я не переживу

Накануне поклонников Моргенштерна напугала неоднозначная публикация его жены Дилары. Девушка разместила серию романтических снимков. На фотографиях пара позирует на фоне каменистого берега, видимо, на пикнике. Супруги кажутся счастливыми, они предаются нежным ласкам. Однако подпись фанатов озадачила. "Записали фит. Мы разводимся", – подписала пост Дилара.
Стоит отметить, что супруги известны своими эпатажными выходками. Поэтому, вполне возможно, пара решила таким способом привлечь к себе внимание. Так, многие поклонники просто не поверили в столь громкое заявление, решив, что жена рэпера решила таким образом раскрутить свою страницу. "Хайпите?", "А что уже развод??? Или развод аудитории?", "Это развод, расходимся", "Это же рофл? Не надо разводиться", "Врешь", "Надеюсь, это название фита", "Да какой развод, вы че?? Такие пупсики на фото", "Ой, ну разводитесь. Надолго вас хватит?", "Не верю, это шуточки" – написали фолловеры.
Однако кто-то всерьез забеспокоился. "Не надо", "Поигрались и разбежались", "Неет", "Я не переживу вашего развода", – написали напуганные фанаты.
Напомним, что пара поженилась год назад, устроив фееричное шоу на борту теплохода. На празднование пришло множество звезд шоу-бизнеса. А Ксения Собчак и вовсе предстала в роли ведущей.