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Шоу-бизнес
60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах

60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах

Пока Моргенштерн нежится на солнце в Дубае, ему с родины поступают неприятные новости.
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Недавно скандально известный рэпер решил покинуть Россию и вместе с новоиспеченной женой обосноваться в Дубае. Почему музыкант сменил место жительство и как надолго, он, в свойственной ему манере, держит в секрете.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

На родине к артиста осталась семья, команда, а еще автопарк, стоимость которого ценивается в 60 миллионов рублей. Так вот, пока Алишер вместе с Диларой за границей нежатся на солнце, появились новости, что судебные приставы арестовали коллекцию шикарных машин рэпера. Причиной такого решения ФССП стало то, что музыкант погряз в долгах: он не уплатил штрафы на общую сумму 9,5 тысяч рублей.

Примечательно, что сам артист в своем Телеграм-канале заявил, что никто его автомобили не арестовывал, и они целые и невредимые стоят в его гараже.

"На них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)", – пояснил певец.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что, несмотря на переезд, Моргенштерн не завязал с выступлениями и, по его словам, остается в списке самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Кроме того, он раскрыл свои гонорары – они составляют миллионы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 февраля 2022, 13:37 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

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