60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах

Недавно скандально известный рэпер решил покинуть Россию и вместе с новоиспеченной женой обосноваться в Дубае. Почему музыкант сменил место жительство и как надолго, он, в свойственной ему манере, держит в секрете.
На родине к артиста осталась семья, команда, а еще автопарк, стоимость которого ценивается в 60 миллионов рублей. Так вот, пока Алишер вместе с Диларой за границей нежатся на солнце, появились новости, что судебные приставы арестовали коллекцию шикарных машин рэпера. Причиной такого решения ФССП стало то, что музыкант погряз в долгах: он не уплатил штрафы на общую сумму 9,5 тысяч рублей.
Примечательно, что сам артист в своем Телеграм-канале заявил, что никто его автомобили не арестовывал, и они целые и невредимые стоят в его гараже.
"На них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)", – пояснил певец.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, что, несмотря на переезд, Моргенштерн не завязал с выступлениями и, по его словам, остается в списке самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Кроме того, он раскрыл свои гонорары – они составляют миллионы.