"Так уютно": Со скандалом бросившая банщика Волочкова показала нового мужика

К личной жизни Анастасии Волочковой в последнее время приковано особое внимание.

Недавно балерина со скандалом рассталась с возлюбленным после крайне непродолжительного романа. С банщиком Сергеем они познакомились на шоу "Давай поженимся", где Анастасия выполняла функции звездного свата, но в итоге сама обзавелась мужчиной. Возлюбленные практически сразу отправились в романтическое путешествие на Мальдивы, а вернувшись – расстались.

Теперь к личной жизни Волочковой приковано внимание поклонников, они буквально не успевают следить за сменяющимися в жизни танцовщицы ухажерами. Анастасия опубликовала новое фото с мужчиной, тут же вызвав волну обсуждений. Из подписи к фото понятно, что это ее друг Дмитрий, с которым она собирается поехать в Калугу. "Думаем, на чьем Майбахе ехать. Но в Димином так уютно! И с ним", – написала балерина.

Однако любопытные подписчики тут же стали интересоваться, не захотел ли очередной друг на Мальдивы. "Смена декораций... сегодня молодой", "Конечно, без майбаха гармонии бы не получилось, а так все как Настя любит", "Дима захотел на Мальдивы!", "Степень неприхотливости зашкаливает", "Ого! ничем и никем не брезгует!", "А рука на колене, это точно друг?", "Он еще и женат", "Дима, становись в очередь", - написали комментаторы.

Ранее "Дни.ру" писали об обстоятельствах разрыва Анастасии Волочковой с банщиком.