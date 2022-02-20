Посиневшая до неузнаваемости Волочкова вызвала оторопь: Выпивки достаточно

Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала поклонников.

Королева шпагата приняла участие в концептуальной фотосессии, для которой изменилась до неузнаваемости. Анастасия буквально посинела, надев парик с прической каре цвета, как у Мальвины. Дополнило образ длинное черное платье с пышной юбкой в оборках. "Неожиданно приятная фотосессия сегодня была у нас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Волочкова.

Поклонники бурно отреагировали на преображение. Одним образ очень понравился, у других же – вызвал оторопь. "Когда красиво, тогда красиво", "Синий – это ваш цвет!", "Носи парики, сразу другой человек", "И выпивки на съемке было достаточно!", "Вам очень идет каре и челка. Вы выглядите лет на 20 моложе. Реально очень красиво. Попробуйте сменить свою прическу на ту, что представлена в образе", "Как вам этот образ идет, вы изменились очень", "Мальвина уже не та", "Я Вас не узнала, Настя", – написали комментаторы.

Ранее экс-возлюбленный Анастасии Волочковой вновь облил ее грязью. После расставания отношения у балерины и избранника совсем испортились Анастасия назвала роман с Сергеем "курортным", а его – алчным и нечестным человеком. Банщик не заставил ждать своего ответа. Он заявил, что Волочкова не любит детей и со своей дочкой почти не общается, а ее детские шоу – сплошная показуха.