Бывший любовник плюнул в Волочкову: Не хочет общаться с родной дочкой

После расставания Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов публично обливают друг друга грязью.

Роман с мускулистым красавцем банщиком балерина всея Руси назвала "курортным", ведь поездка на Мальдивы показала все худшие стороны ее избранника: Кузнецов просил у возлюбленной деньги, жил за ее счет и хотел обзавестись фанатами. Кроме того, Волочкова обвинила бывшего и в том, что он хотел подселить в ее дом своего сына.

После обвинений экс-возлюбленной банщик решил вставить "свои пять копеек", чтобы, судя по всему, объяснить, почему артистка так противилась тесному общению с его сыном. По его словам, Анастасия в принципе не любит детей, а от контакта с ними ее якобы коробит. Сергей намекнул на двуличность своей бывшей, которая создает детские спектакли, но на самом деле не переваривает тех, для кого они предназначены.

Он рассказал, что со своей родной дочерью Ариадной она вообще не общается, просто потому что не хочет это делать. Для Сергея, который души не чает в детях, этот факт оказался пугающим.

"Я не представляю, как можно — без ребенка и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей, – плюнул в балерину оскорбленный любовник.

Во время отношений с Волочковой Кузнецов обратил внимание на то, как артистка общалась с его сыном – в ее голосе и поведении он заметил переигрывание. Но, когда понял, что детей она не любит, все встало на свои места.