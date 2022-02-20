"Не грузила своей проблемой": Миронова о последних днях сгоревшей от рака Брик

Актриса Мария Миронова раздавлена горем. Знаменитость не может смириться со смертью подруги – звезды фильма "Стиляги" Евгении Брик.
Брик долгое время боролась с раком, к сожалению, коварный недуг оказался сильнее. 40-летняя звезда экрана скончалась 10 февраля в Лос-Анджелесе. По словам Марии Мироновой, актриса "Стиляг" скрывала недуг. Миронова периодически звонила приятельнице в США, в тех беседах Брик ни разу не обмолвилась о своей беде.
"Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество", – рассудила Миронова.
Незадолго до смерти Брик избавилась от длинных локонов, отдав предпочтение короткой стрижке. Кроме того, знаменитость сильно потеряла в весе. Тогда никто из друзей Евгении ничего не заподозрил. Миронова и представить не могла, что причиной столь кардинального преображения может быть смертельный недуг. Осенью 2021 года Брик праздновала круглую дату. Юбилей артистка провела в Венеции. В соцсетях она признавалась, что как никогда радуется новому году жизни.
У Евгении, говорит Мария в эфире "Ты не поверишь" на НТВ, было все: красота, востребованность в профессии заботливый и любящий муж – режиссер Валерий Тодоровский. Брик была замечательной женщиной, солнцем, которое согревало всех вокруг. На съемочной площадке, отмечает Миронова, звезда "Стиляг" для всех находила время, со всеми дружила. Коллеги были восхищены альтруизмом, добросердечием и скромностью Евгении Брик.