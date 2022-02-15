"Очень травматическая история": чем дочери покойной Брик грозит молчание близких

Супруга режиссера Валерия Тодоровского ушла из жизни 10 февраля после продолжительной болезни. Эта трагическая новость буквально оглушила всех коллег и поклонников артистки. Но сложнее всех, конечно, сейчас родным Евгении Брик. Они не только сами тяжело переживают утрату, но и всеми силами стараются уберечь от удара малолетнюю Зою – единственной дочери покойной актрисы до сих пор не сказали о случившемся.
Детский и семейный психолог Наталья Искра не считает такое решение вполне верным. В беседе с Пятым каналом женщина рассказала, чем девочке грозит молчание ее родных.
После того, как все вскроется, ребенок может просто перестать доверять близким и начать всюду подозревать обман – такие случаи не раз встречались в практике детского психолога.
"Очень травматическая была вот эта история," – рассказала Искра в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, большая опасность для ребенка таится в невозможности попрощаться с матерью. У Зои может сохраниться иллюзия того, что мама жива, и еще долго девочка будет втайне ждать ее возвращения. Именно поэтому ребенку надо дать возможность проститься и пережить свое горе. По мнению психолога, сказанная сегодня горькая правда в будущем значительно облегчит долю наследницы Брик.
Напомним, что жена Тодоровского долгое время скрывала свой диагноз. Лишь после смерти Евгении Брик в Сеть просочилась информация о ее болезни.