Кому достанется имущество сгоревшей от рака Брик: Стало известно имя наследника

Выяснилось, кому достанется наследство покойной Евгении Брик.

Недавно стало известно о кончине Евгении Брик. Для поклонников актрисы это известие стало настоящим шоком, поскольку никто даже не подозревал, что он больна. Как оказалось, звезда "Стиляг" умерла после продолжительной болезни от онкологического заболевания. Накануне общественность узнала, кому достанется наследство артистки.

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Сообщается, что Евгения не особо любила разбираться с документацией, а потому вопросом бумаг занимался ее муж Валерий Тодоровский. Так, большая часть имущества была оформлена на режиссера. Так что на данный момент именно супруг является наследником большей части имущества. Сама Брик владела только московской квартирой. Пока что неизвестно, кто унаследует столичные апартаменты.

Напомним, что прощание с актрисой пройдет в США, где Брик проживала со своей семьей. Посетить мероприятие смогут только самые близкие люди. Позже тело перевезут на Родину, где и захоронят. Будет ли проходить панихида уже в Москве, пока что неизвестно. Супруг актрисы пока что не давал никаких комментариев.

Стоит отметить, что дочь Зоя пока что не знает о смерти матери. Девочке не сообщают трагическую новость, так как боятся, что детская психика будет сильно травмирована. Однако некоторые считают, что сокрытие столь важной информации ранит ребенка еще сильнее. Психолог Наталья Искра отметила, что в будущем у Зои могут возникнуть проблемы с доверием.