Названа дата выхода второго сезона шоу "Звезды в Африке"

Первый сезон шоу "Звезды в Африке" стал невероятно популярным. Зрители с нетерпением дали, когда же покажут второй сезон. Наконец создатели официально объявили дату выхода программы в эфир.
27 февраля на ТНТ стартует второй сезон экстремально-приключенческого шоу "Звезды в Африке". Участники будут выживать в невыносимых условиях в тропиках Южной Африки – на Лимпопо.
Тот, кто сможет преодолеть все испытания, получит пять миллионов рублей. Все деньги пойдут на благотворительность. Ведущими программы станут певица Ольга Бузова и шоумен Михаил Галустян.
Продюсеры шоу предупредили, что новый сезон пройдет под девизом "весеннее обострение". Участников и зрителей ждет много сюрпризов. Теперь бонусы на челленджах в лагере будет получить гораздо сложнее, а достать запас еды станет крайне трудно. Зрителям обещают массу ярких эмоций и непередаваемых впечатлений.
В первом эпизоде в Африку прибудут десять знаменитостей, среди которых Алена Водонаева, Валя Карнавал и Карина Кросс. Методом испытаний из соревнования будут выходить самые слабые. Так будет продолжаться до тех пор, пока не начнется игра на выбывание.