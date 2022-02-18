Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода

58-летний Александр Домогаров сделал заявление о последнем дна работы в Театре имени Моссовета.

Артист поделился деталями в своем инстаграм-аккаунте. Он сказал, что примет участие в предстоящих весенних гастролях. Александр Домогаров поведал, что подпишет заявление об увольнении 10 марта, когда придет на репетицию постановки "Ричард III", который в последний раз должен был сыграть 15 марта.



О том, что артист уходит из театра, стало известно в ноябре 2021 года. Говорилось о том, что он написал заявление об уходе еще в конце октября и покидает сцену на полгода.

По данным СМИ, такое решение звезда приняла потому, что, как и Виктор Сухоруков, не сработалась с новым худруком — Евгением Марчелли. Кроме того, Александр Домогаров не согласен с политикой театра.

Актера уже не раз звали в другие театры, и многие предложения были весьма интересными, но он не соглашался. Народный артист был намерен остаться в родном театре до самого конца. Теперь же ясно, что Театр имени Моссовета он все-таки покинет.

Александр Домогаров известен своим непростым характером. При бывшем худруке, Павле Хомском, артист тоже нередко показывал нрав, угрожая увольнением. Хомский снисходительно относился к эмоциональным всплескам знаменитости и все ему спускал с рук. Руководитель сравнивал талантливых актеров с детьми.

