"Пока живой": Домогаров рассказал о своей миссии в театре

Александр Домогаров еще осенью ушел из театра Моссовета в творческий отпуск.

Решение о перерыве длиной в полгода народный артист принял из-за того, что не мог мириться с действиями нового худрука – Евгения Марчелли. Александр Домогаров уверен, что этот человек абсолютно перевернул и полностью испортил жизнь в театре Моссовета. Тем не менее, артист не собирается опускать руки: в апреле он вернется, так как у него теперь есть важная миссия.

"Я буду портить этому человеку жизнь, пока живой," – рассказал о своей миссии уязвленный Домогаров.

Народный артист не собирается прощать Марчелли, который, по его мнению, разрушил его родной театр, создававшийся поколениями талантливых людей. Более того, в беседе с StarHit актер признался: даже если Марчелли уйдет из Моссовета, он будет следовать за ним повсюду, сидеть на его постановках в первых рядах и специально портить этому человеку жизнь по аналогии с тем, что он сам сделал в театре.

Стоит отметить, что новый худрук как-то попытался занять Александра Юрьевича в своем "Гамлете", но тому хватило всего лишь одной репетиции, чтобы понять, что участие в этом спектакле для него невозможно.

Каких-либо мер со стороны нового руководства Домогаров не боится. Он уверен, что уволить его не смогут. Кроме того, по мнению звезды, Марчелли не способен на серьезные поступки, так как даже как следует разговаривать с актерами он боится.

Самого Александра Юрьевича уже не раз звали в другие театры, и многие предложения были очень заманчивыми, однако он твердо решил, что ни за что не уйдет из Моссовета и не доставит такого удовольствия своему врагу. Народный артист останется в родном учреждении культуры до самого конца.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Валентина Талызина скорбит об уходе Александра Домогарова.