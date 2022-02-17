Сахарный диабет: рухнувшая на забор Асмус вызвала жалость

Сомнолог София Черкасова рассказала о состоянии упавшей на глазах у всех Кристины Асмус.

Кристина Асмус всегда полностью отдает себя работе. Актриса может пожертвовать сном, но выйти в кадр в любое время дня и ночи. Так, недавно она пожаловалась, что спала всего два часа перед сложными съемками. Поклонники переживаеют, к чему может привести такое несерьезное отношение к своему здоровью.

"Недосыпание, прежде всего, первой ночи, когда человек меньше потребности спит, приводит к снижению качества жизни, настроения, работоспособности. То есть человеку становится тяжелее работать, функционировать, что, конечно, людям публичной професии вдвойне сложнее, потому что требуется постоянно демонстрировать высокий уровень психических процессов. Кристине можно только посочувствовать и пожелать ей высыпаться и иметь достаточно времени, чтобы получать достаточно сна" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" София Черкасова.

Сомнолог объяснила, какие последствия несет за собой недосып. Они, как оказалась, могут оказаться совсем плачевными.

"Через несколько недель, дней иногда от начала регулярного сна до хронического недосыпа может повышаться уровень тревожно и происходить стойкое снижение настроения, что на горизонте нескольких месяцев даже стимулировать развитие тревожных расстройст и депрессивного состояния. Так что не сразу, но такая опасность существует. И, наконец, если челоке не досыпает много месяцев и лет, то это может представлять и угрозу для здоровья, в том числе нарушение цикла, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет и так далее. Будем надеяться, Кристине и всем, кто не высыпается, как-то повезет или они как-то перестроят свой образ жизни и начнут спать сколько нужно", – подытожил эксперт.