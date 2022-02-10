Развязная Асмус сунула россиянам под нос свой зад: И зачем нам твой чебурек?

Звезда "Интернов" как всегда занята актерской деятельностью, однако рассказывать фанатам о своей жизни все равно не забывает. Сегодня она решила поделиться трудностями, произошедшими с ней во время очередного съемочного дня, и подкрепила историю интересной фотографией.
Актриса рассказала, что из-за плотного графика она совсем не успевает спать. Так, за последние сутки она отдыхала всего два часа. И это не единственные сложности в ее работе: проект, в котором задействована Асмус, требует от нее разговоров на французском – а это ей дается нелегко.
Чтобы ярко продемонстрировать свое душевное состояние, актриса прикрепила к тексту фотографию, снятую с необычного ракурса. На снимке Кристина лежит на заборе, а камера направлена на ее зад. Асмус как бы намекает, что ее жизнь сейчас – сплошная пятая точка.
Подписчики, конечно, не смогли пройти мимо такой пикантной фотографии. В комментария одни приняли расхваливать фигуру актрисы, а у других назрел вопрос, для чего был опубликован этот снимок.
"И зачем нам твой чебурек?", – задался вопросом один из подписчиков.