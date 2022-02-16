Жена принца Чарльза плюнула в кокетку Маркл: Бесстыдница

Супруга принца Чарльза Камилла, судя по всему, придерживается нелестного мнения о Меган Маркл.



Камилла Паркер-Боулз с самого начала романа принца Гарри и Меган Маркл относилась к последней с опаской, не веря, что та сможет должным образом исполнять свои обязанности при дворе. Позже подозрения жены принца Чарльза частично оправдались.

Когда Меган Маркл и принц Чарльз сняли с себя полномочия членов королевской семьи, жена принца Уэльского придумала американке обидное прозвище.

"Бесстыдница," – охарактеризовала Меган Камилла, буквально плюнув в родственницу обидным словом.

Как сообщило издание Mirror, по словам королевского эксперта Тома Бауэра, герцогиня Корнуольская придумала такое слово из-за соответствующего поведения Маркл. По мнению Камиллы, Меган – кокетка и она много хитрит, поэтому ей нельзя доверять.

Отмечается, что Камилла Паркер-Боулз стала часто использовать обидное слово в отношении Меган Маркл после того, как принц Чарльз и его жена публично раскритиковали членов королевской семьи. При этом жена принца Чарльза в тот момент старалась всячески поддержать своего супруга.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя обязанности членов королевской семьи в начале 2020 года, после чего уехали в США и попытались стать независимыми в финансовом плане.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины.