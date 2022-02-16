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Шоу-бизнес
У 76-летней матери Королевой есть шанс родить: Она еще может

У 76-летней матери Королевой есть шанс родить: Она еще может

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай недавно отпраздновала очередной день рождения.
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Спустя несколько дней после веселого торжества Людмила Порывай продолжает делиться роликами с поздравлениями близких в своем инстаграм-аккаунте. Так недавно мать Наташи Королевой опубликовала видео из ресторана, на котором сама именинница снята в компании своих подруг в разгар празднования.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Одна гостья, заявившаяся на праздник в хорошо узнаваемом образе Верки Сердючки, произнесла тост в честь именинницы. Среди прочего в нем прозвучало пожелание "продолжать рожать талантливых детей". Вслед за тостом Сердючка поспешила опровергнуть всякие сомнения окружающих о детородных способностях 76-летней мамы Люды.

"Она еще может!" – дважды подчеркнула веселая Сердючка.

Все присутствующие подняли бокалы за здоровье именинницы и ее шансы родить талантливых наследников даже в столь зрелом возрасте. А подписчики Людмилы Порывай охотно присоединились к таким смелым пожеланиям в комментариях.

Люди выразили восхищение неуемной энергией мамы Люды и ее бесконечным жизнелюбием. Личность Верки Сердючки при этом вызвала массу сомнений – многие остались уверены в том, что Сердючка "ряженая". Сама же Порывай не стала ни уверять ни разубеждать озадаченных фолловеров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вырядившаяся в розовое мини мать Наташи Королевой вызвала оторопь.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 19:23 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость955721
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что вы несёте? обкурились в редакции?
КЛОАНСА 77
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В -- 76 ЛЕТ МОЖНО ТОЛЬКО " ЧУЖОГО" РОДИТЬ
Гость960541
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Гость960541
Думаю, что ей пора начинать посещать детский сад, подготовительную группу. Самое время.
Наташа Королева запросто может определить свою мамашу вместо дома престарелых в обезьянью детскую группу при "Зоопарке старых фриков" .
А потом старая тетенька, может и заневеститься и детенышей начнет на радостях производить. Себе и дочери под стать - хохляцкий клан макак.
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