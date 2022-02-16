У 76-летней матери Королевой есть шанс родить: Она еще может

Спустя несколько дней после веселого торжества Людмила Порывай продолжает делиться роликами с поздравлениями близких в своем инстаграм-аккаунте. Так недавно мать Наташи Королевой опубликовала видео из ресторана, на котором сама именинница снята в компании своих подруг в разгар празднования.
Одна гостья, заявившаяся на праздник в хорошо узнаваемом образе Верки Сердючки, произнесла тост в честь именинницы. Среди прочего в нем прозвучало пожелание "продолжать рожать талантливых детей". Вслед за тостом Сердючка поспешила опровергнуть всякие сомнения окружающих о детородных способностях 76-летней мамы Люды.
"Она еще может!" – дважды подчеркнула веселая Сердючка.
Все присутствующие подняли бокалы за здоровье именинницы и ее шансы родить талантливых наследников даже в столь зрелом возрасте. А подписчики Людмилы Порывай охотно присоединились к таким смелым пожеланиям в комментариях.
Люди выразили восхищение неуемной энергией мамы Люды и ее бесконечным жизнелюбием. Личность Верки Сердючки при этом вызвала массу сомнений – многие остались уверены в том, что Сердючка "ряженая". Сама же Порывай не стала ни уверять ни разубеждать озадаченных фолловеров.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что вырядившаяся в розовое мини мать Наташи Королевой вызвала оторопь.