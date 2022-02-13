"Бедная женщина!": вырядившаяся в розовое мини мать Королевой вызвала оторопь

Людмила Порывай отметила 76-летие. Несмотря на почтенный возраст, ее задоры, активности и жизнелюбию может позавидовать даже молодежь. В свой день рождения мать Наташи Королевой предстала в эпатажном наряде.

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