"Бедная женщина!": вырядившаяся в розовое мини мать Королевой вызвала оторопь

Годы для пенсионерки не помеха радоваться жизни. Она не перестает удивлять публику откровенными нарядами и поведением. Артистка поделилась в своем микроблоге роликом, на котором предстала с бокалом в образе феи.
Певица спросила родительницу: "Мама, ты звезда?". На это Людмила Порывай ответила, что она – космос. Наряд пенсионерка выбрала что ни на есть праздничный: воздушное мини-платье из тюля ярко-розового цвета. Дополнили образ женщины розовые босоножки, корона и крылья бабочки.
Поклонники поздравили именинницу и осыпали комплиментами. Они пожелали матери Наташи Королевой как можно дольше оставаться такой же заводной и веселой. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Людмилу Порывай за неподобающий ее возрасту наряд. "Какой это ужас", "Это что? Хэллоуин?", "Бедная женщина! Все мы стареем, но главное – мозги не потерять!", – распекли "маму Люду" подписчики.
Напомним, мать звезды много лет живет в США. Ранее стало известно, что Людмила Порывай втянулась в бизнес. Родительница Наташи Королевой рекламирует женские прелести. На одной из выставок Майами она увидела девушку-экспонат и решила ее продать.