Публично оголившая ягодицы Королева лишила сына дара речи: Позорище!

Накануне певица вместе со своим сыном Архипом приняла участие в шоу "Две звезды". где артисты российской эстрады исполняют номера вместе со своими детьми. Наташа Королева, что ей свойственно, отличилась на фоне других участников.
Для номера исполнительница хита "Маленькая страна" выбрала очень вызывающий наряд: топ с глубоким декольте, сетку и еле прикрывающую ее ягодицы ярок-розовую пачку. "А я буду светить попочкой!", – воскликнула артистка, примерив свой наряд. А вот Архип выглядел скромнее: парень надел балохонистую костюм.
Наташа Королева решила поделиться с подписчиками подробностями того, как прошел их номер. Как оказалось, во время выступления произошла конфузная ситуация. Певица настолько вжилась в образ героини песни Алексея Воробьева "Сумасшедшая", что принялась дико отрываться на сцене. В какой-то момент исполнение сложного элемента хореографии привел к тому, что она сверкнула своими ягодицами прямо перед публикой, в том числе и перед сыном. От произошедшего, призналась артистка, Архип потерял дар речи.
"Архип был смущён, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю", – поделилась подробностями выступления звезда.
Судя по всему, наряд, в котором Королева вышла на сцену, пришелся ей по вкусу. А вот поклонников образ, да и поведение тоже артистки не впечатлили. Кроме того, многие пользователи заметили, что Архипу делать на сцене нечего, потому что у него нет ни слуха, ни голоса.
"Позорище!", – написала одна из поклонниц исполнительницы хита "Маленькая страна".