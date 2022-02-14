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Шоу-бизнес
Публично оголившая ягодицы Королева лишила сына дара речи: Позорище!

Публично оголившая ягодицы Королева лишила сына дара речи: Позорище!

Наташа Королева нередко выставляет себя в дурном свете.

Продолжение: "Вырос из стриптиза": ударившегося в искусство Тарзана провозгласили конкурентом
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Накануне певица вместе со своим сыном Архипом приняла участие в шоу "Две звезды". где артисты российской эстрады исполняют номера вместе со своими детьми. Наташа Королева, что ей свойственно, отличилась на фоне других участников.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Для номера исполнительница хита "Маленькая страна" выбрала очень вызывающий наряд: топ с глубоким декольте, сетку и еле прикрывающую ее ягодицы ярок-розовую пачку. "А я буду светить попочкой!", – воскликнула артистка, примерив свой наряд. А вот Архип выглядел скромнее: парень надел балохонистую костюм.

Наташа Королева решила поделиться с подписчиками подробностями того, как прошел их номер. Как оказалось, во время выступления произошла конфузная ситуация. Певица настолько вжилась в образ героини песни Алексея Воробьева "Сумасшедшая", что принялась дико отрываться на сцене. В какой-то момент исполнение сложного элемента хореографии привел к тому, что она сверкнула своими ягодицами прямо перед публикой, в том числе и перед сыном. От произошедшего, призналась артистка, Архип потерял дар речи.

"Архип был смущён, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю", – поделилась подробностями выступления звезда.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Судя по всему, наряд, в котором Королева вышла на сцену, пришелся ей по вкусу. А вот поклонников образ, да и поведение тоже артистки не впечатлили. Кроме того, многие пользователи заметили, что Архипу делать на сцене нечего, потому что у него нет ни слуха, ни голоса.

"Позорище!", – написала одна из поклонниц исполнительницы хита "Маленькая страна".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
14 февраля 2022, 16:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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