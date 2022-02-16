Козловский показал трогательное фото с любимой: Счастье

Наследнице артиста исполнилось два года, Ода Валентина родилась в 2020 году, когда Данила был в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Девочка живет в США вместе с мамой, а знаменитый отец прилетает при любом удобном случае. В честь праздника Козловский приехал к малышке, а позже опубликовал трогательные фото с ней. "2 ❤️", – лаконично подписал артист серию снимков.
Поклонники пришли в восторг от трогательных фото Козловского с любимой дочкой, пожелали девочке и родителям всего наилучшего. "Какая большая принцесса уже! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Обожаемые!", "Поздравляю!", "Все мужчины мечтают о сыне а когда появляется дочь, папа превращается в мороженое на солнце, мягкий и нежный!", "2 года счастью! Поздравляю!", "Дети это самое важное в жизни....понимаешь это только с возрастом", "Как быстро растут детки, счастья вам", "Будь Здорова и Счастлива", "Счастья малышке и богатырского здоровья! Расти на радость маме и папе", "Счастье", – написали комментаторы.
Недавно вышел сериал "Карамора" с Данилой Козловским, где он был сразу в трех амплуа – режиссер, продюсер и исполнитель главной роли. Реакция на картину вышла неоднозначной. Критик Зинаида Пронченко разнесла работу, сказав, что Данила совершил акт самолюбования. Однако с мнением критика не согласны многие, даже ее коллеги.