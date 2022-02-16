Королева Елизавета спасла от тюрьмы обвиняемого в изнасиловании сына

Сын Елизаветы согласился подписать мировое соглашение и выплатить моральную компенсацию.

Недавно королевская семья Великобритании оказалась в центре сексуального скандала. Сына королевы обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. По словам потерпевшей, преступление было совершено в 2001 году. Так, она заявила, что финансист Джеффри Эпштейн сдавал ее "в аренду" влиятельным людям, когда ей было всего семнадцать лет. В числе тех самых людей оказался и принц Эндрю.

Однако наследнику Елизаветы все-таки удалось избежать наказания. Дело в том, что он пошел на мировую и заключил с Викторией Джуффре соглашение, которое спасет его от тюремной скамьи. Стоит отметить, что принцу придется выплатить женщине кругленькую сумму в качестве моральной компенсацию. По словам источников, размер отступных может даже превышать десять миллионов долларов.

К слову, известно, что наследник Елизаветы не обладает такими финансами. Но, как выяснилось, влиятельная мать согласилась помочь своему бедолаге сыну, чтобы спасти семью от позора по такому щепетильному делу. Важно, что прекращение дела поможет сохранить репутацию монархов, которую она так долго выстраивала на протяжении долгого времени.

Однако для самого Эндрю цена мирового соглашения оказалась чрезвычайно велика. Ведь согласившись на сделку он косвенно признался в содеянном. Хотя до этого рвался доказать, что все слова в его адрес – наглая ложь. Стоит отметь, что в тексте документа, который он подписал, не говорится о его невиновности. Именно поэтому адвокат Виктории заявил, что по сути это означает ее победу.

Самое ужасное для принца заключается в том, что такой исход – это жирная точка на его карьере как члена королевской семьи. Так, ранее мать лишила его всех привилегий. Однако общественность все же предполагала, что со временем Эндрю сможет хотя бы частично реабилитироваться. Теперь же этого точно не случится.