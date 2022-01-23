"Не вздумай": принц Уильям запретил Миддлтон забирать домой четвертого ребенка

Фанаты подозревают, что Кейт Миддлтон мечтает родить еще одного ребенка.

Недавно Кейт Миддлтон посетила благотворительное мероприятие со своим супругом принцем Уильямом. Многие заметили странное поведение герцогини. Так, фанатам показалось, что она ведет себя так, будто хочет родить четвертого ребенка. Однако по реакции супруга стало понятно, что наследник Елизаветы не спешит пока заводить еще одного малыша.

Супруги побывали в детском госпитале. Кейт так прониклась атмосферой, что даже попросила разрешения взять на руки одного ребенка. Девочку, которая удостоилась такой чести, зовут Анастасия, малышке еще нет и года. Она так впечатлила Кейт, что женщина буквально светилась от счастья. Однако Уильяма картина не умилила, он даже пошутил, сказав: "Только не вздумай забрать ее к нам домой". Позже он попросил не подавать жене подобных идей. Видимо, внук королевы уже не готов в очередной раз становиться отцом.

Напомним, что поклонники королевской семьи были удивлены, когда узнали, что Кейт беременна третьим ребенком. Ведь ранее Уильям заявлял, что не намерен больше производить на свет наследников. Однако это не означает, что он не был рад рождению маленького Луи. Его супруга всегда говорила, что он очень хороший отец. Так, он принимает активное участие в воспитании наследников.