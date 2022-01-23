"Схожа до перепутывания": Неузнаваемая Литвинова стала копией дочери

Рената Литвинова поделилась архивным снимком.

На фото артистка предстала на лестнице ВГИКа в окружении своих одногруппников и будущих коллег, молодым людям лет по 18. Рената предалась воспоминаниям и написала, что не узнает себя. "Мы сидели на кухне – я себя почти не узнаю в той проклятой молодости, полной грусти и дурацких текстов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Поклонники пришли в восторг от снимков и написали, что Литвинова буквально стала копией дочери, точнее, Ульяна очень похожа на маму в молодости. "Как Вы тут с Ульяной похожи", "Ульяна очень похожа на вас в молодости", "Такая нежная, чистая молодость. Прелесть", "Рената, как же на этом фото ваша дочь похожа на вас", "Ульяна схожа до перепутывания", "А я сначала подумала, что это Уля. Как две капли воды!", "Вылитая Уля", "Поразительное сходство с Ульяной на первом фото", - восхитились комментаторы.

Недавно Рената Литвинова отметила свое 55-летие. Празднование громко прошло в кругу близких в одном из элитных ресторанов на Патриарших прудах. Несмотря на обилие модных заведений, район все-таки остается жилым, что стало проблемой для вечеринки Литвиновой. После 11 часов вечера один из жителей вызвал полицию, чтобы утихомирить шумную компанию.