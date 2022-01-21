"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра

После расставания с артисткой спортсмен женился на совладелице туристической компании. У экс-избранника звезды есть сын Марк от Евгении Ноур и дочь Таисия от певицы Пелагеи.
Пользователи Сети заподозрили, что нынешняя жена хоккеиста Мария Гончар ждет ребенка. Такие домыслы появились из-за того, что до свадьбы женщина активно публиковала в своем инстаграм-аккаунте фото в купальниках и приталенных платьях, но в какой-то момент стала появляться на кадрах в объемных нарядах.
"Кого ждете?", "Свадьба "по залету" была?", – высказались фолловеры в соцсети. Некоторые отметили, что скоро у дочери певицы Пелагеи может появиться брат или сестра.
Напомним, исполнительница закрутила роман со спортсменом в 2016 году. Через два с половиной года Иван Телегин цинично бросил певицу Пелагею с маленьким ребенком на руках. С новой возлюбленной хоккеист сыграл свадьбу прошлым летом. Уже тогда появились слухи о том, что такая быстрая женитьба якобы неспроста.
Сам экс-супруг певицы Пелагеи со своей женой не разглашают подробности семейной жизни и не комментируют сплетни о возможной беременности Марии Гончар. Как писали "Дни.ру", развод хоккеиста и знаменитости получился скандальным, со взаимными претензиями и разделом имущества.