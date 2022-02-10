"Ну надо же!": явившаяся в прокуратуру Пелагея шокировала народ

В четверг, 10 февраля, Пелагея поделилась в своем инстаграм-аккаунте видеозаписью и снимками, сделанными в Генеральной прокуратуре. Так заслуженная артистка РФ рассказала, что ей вручили медаль за "существенную помощь в укреплении законности".
Однако интернет-пользователи так и не поняли, почему Пелагея была удостоена награды, поэтому завалили ее вопросами. Многие были удивлены тем, что заслуги артистки отмечают не в министерстве культуры, а в ином ведомстве, не связанным с ее деятельностью. "Ну надо же! <...> Мы чего-то не знаем?", "Когда поет Пелагея, уровень преступлений в стране снижается до нуля!", – поиронизировали поклонники.
При просмотре видеозаписи подписчики также обратили внимание, что после развода Пелагея не сменила фамилию. "Наградить <...> Телегину Пелагею Сергеевну". – объявил представитель Генеральной прокуратуры.
Напомним, в декабре 2020 года певица расторгла брак с хоккеистом Иваном Телегиным. Несмотря на скандал, связанный с разводом, экс-супруги пытаются сохранить дружеские отношения ради общей пятилетней дочери Таисии.
Ранее "Дни.ру" писали, что Пелагея ушла из активной жизни в социальных сетях. Она закрывала свой инстаграм-аккаунт из-за травли, которая обрушилась на нее после финала вокального конкурса "Голоc".