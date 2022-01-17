Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи

Пелагея решила на время уйти из активной жизни в соцсетях и закрыла свой "Инстаграм" из-за жестокой травли, которая обрушилась на нее после финала музыкального шоу "Голоc". После скандала артистка ограничила доступ подписчиков к комментариям на ее странице.
Напомним, травля началась после истории с победителем шоу "Голос", которым стал участник команды Пелагеи Александр Волкодав.
Певец набрал 53,3% голосов. В качестве приза молодой исполнитель получил статуэтку и право заключить контракт со студией Warner Music.
Артистка выложила в своем аккаунте фото с ним и рассказала о съемках. После этого под публикацией началась целая дискуссия.
Многие пользователи Сети раскритиковали победителя программы. Поклонники были уверены, что подопечный Пелагеи не достоин победы. Судя по всему, Пелагея просто не выдержала такого неделикатного обращения с ней и ее подопечным и решила радикально проблему.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Первый канал раскритиковали за "показуху", которую устроили после смерти одного из наставников Александра Градского. Публика посчитала, что коллеги артиста сделали из его ухода фарс и шоу.