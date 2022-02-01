"Вот это новости!": Решетову поздравляют с беременностью

После того, как модель сообщила, что весит 70 килограммов при росте 180 сантиметров и считает это счастьем, в Сети поползли слухи о новой беременности экс-избранницы Тимати. Некоторые подписчики Анастасии Решетовой заметили изменения в ее фигуре и даже стали поздравлять модель с тем, что она скоро во второй раз станет мамой.
Судя по всему, брюнетку такие слова лишь позабавили. Сегодня в Сторис своего инстаграм-аккаунта Решетова показала одно из таких поздравлений с беременностью и с юмором ответила подписчикам.
"Спасибо! Вот это новости," – написала обескураженная модель, дав понять, что ничего не знает о собственном положении.
Решетова иронично добавила, что она вполне может быть на шестом месяце "поедания хлеба с маслом". Таким образом, модель решительно опровергла слухи, но и в детали своей личной жизни вдаваться не стала.
Также, общаясь с фолловерами, Анастасия высказала свой взгляд на отношения со свекровью. Брюнетка отметила, что не ей рассказывать об идеальных отношениях с матерью мужа, но она всегда мечтала, чтобы связь со свекровью напоминала отношения матери и дочери.
Напомним, что недавно мать Тимати пнула бывшую невестку, намекнув, что та мало занимается с сыном. Возможно, слова Анастасии Решетовой стали неким ответом экс-свекрови.