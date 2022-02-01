Мать пнула экс-избранницу Тимати

Мама Тимати считает, что Анастасия Решетова не занимается сыном.

Для каждой девушки, которая начинает встречаться с Тимати, важно наладить отношения с его мамой. Однако не у всех это получается. Так, Симона не очень любит экс-избранницу рэпера Анастасию Решетову, которая родила ему сына Ратмира. Мать музыканта не раз заявляла, что Анастасия редко дает ей проводить время с внуком. При этом она бы хотела взять его на воспитание, как это и произошло с Алисой. Кстати, не так давно женщина вообще призналась, что привязана к внучке гораздо больше, ведь она растила ее буквально с пеленок. Ратмира же она просто любит.

Накануне Симона решила еще раз уколоть бывшую девушку сына. Она тонко намекнула на то, что Решетова – не самая хорошая мама, а все успехи Ратмира лежат на плечах нянь. Так, один из фолловеров поинтересовался, почему ее внук так хорошо говорит, ведь ему всего лишь два года. Мама Тимати ответила, что мальчик сам по себе является смышленым ребенком, но также добавила, что, по всей видимости, стараются воспитательницы.

Пока что Анастасия никак не отреагировала на слова Симоны. Так что будем ждать, что же она скажет. А скажет ли? Возможно, Решетовой сейчас вообще не до этого. Девушка активно занимается своей личной жизнью. Так, по слухам, она часто ездит в Арабские Эмираты к новому возлюбленному.