"Просто бизнес": новую девушку Тимати обвинили в неискренности

В сети бурно обсуждают возможный новый роман Тимати.

Поклонники Тимати во всю обсуждают его личную жизнь в последнее время. Так, ему приписали новый роман с девушкой по имени Валентина. Фанатов поразило сходство новой пассии рэпера с топ-моделью Ириной Шейк. К слову, сама девушка будоражит общественность, то и дело публикуя интригующие снимки с тайным возлюбленным. Лицо мужчины она скрывает.

Стоит отметить, что пока что пара не давала комментариев о личной жизни. Однако фанаты заметили, что девушка выкладывает кадры из мест, где также проводит время музыкант. Именно поэтому публика решила, что именно Валентина стала новой избранницей Тимура. Чтобы узнать о ней побольше, пользователи сети активно ищут о ней информацию на просторах интернета.

Кое-что откопать любопытным фанатам удалось. Так, они узнали, что Валентина знакома с Петром Листерманом. Этот человек является сводником в светских кругах, находит пару для известных и богатых людей. Именно поэтому многие считают, что девушка обратилась к Петру, чтобы тот пропихнул ее в мир шоу-бизнеса и сделал известной. Кто-то же думает, что ее отношения с Тимати – фикция. "Это бизнес", – заявили некоторые.