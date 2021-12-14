Лещенко взорвался из-за мракобесия на эстраде: Уважение к артистам есть какое-то?!

79-летний певец в шоке от того, что теперь пропало трепетное отношение к артистам и их труду. Он считает, что уважение к работникам сцены ушло еще в 2000-х годах.
"Уважение к артистам есть какое-то, скажите мне?!", – возмутился Лев Лещенко. Он отметил, что сейчас поют и выражают свое мнение в резко негативном ключе об исполнителях и актерах все, кому не лень: блогеры, тиктокеры, да и вся страна.
В пример он привел недавний скандал из-за интервью продюсера Виктора Дробыша. В 2007 году продюсер оскорбительно высказался о Филиппе Киркорове, и недавно узнавший о нем певец был сильно обижен на коллегу по шоу-бизнесу.
Лев Лещенко уверен, что такая вседозволенность вовсе не является свободой, и только вредит обществу. Он отметил, что теперь в шоу-бизнесе все забыли про творчество, и интересны лишь скандалы, сплетни и хайп.
Сам артист старается не конфликтовать с коллегами, потому что является по характеру миролюбивым человеком. Кроме того, он занят творчеством, и на всякие скандалы у него нет времени. Исполнитель разделяет мнение тех, кто тоскует по временам СССР, когда артистов уважали. Напомним, ранее Лев Лещенко высказался о вакцинации от коронавируса.