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Шоу-бизнес
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами

"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами

Лайма Вайкуле рассказала, благодаря кому сейчас выходит на сцену.
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На днях Лайма Вайкуле разгневала россиян, заявив о том, что она и Алла Пугачева "содержали весь СССР". Мол, народ им должен быть благодарен, а не поливать их грязью и оплевывать за иную позицию. Сейчас обе артистки, не секрет, выступают в поддержку сопредельного государства, где проходит спецоперация России по демилитаризации и денацификации.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

И если Пугачева уже давно отошла от дел и не выходит на сцену, Вайкуле продолжает давать концерты, но, разумеется, не в России, а в других странах. Например, недавно певица выступила в родной Латвии. Во время концерта артистка призналась: "Не знала, как буду петь по-русски". И ведь действительно... Все хиты Лаймы на русском языке.

Вайкуле успела и, образно говоря, преклонить голову перед украинцами, ведь якобы именно они ей разрешили выступать с песнями на русском. "Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю", – заявила исполнительница хитов "Я вышла на Пикадилли" и "Вернисаж".

Лайме Вайкуле, действительно, повезло, ведь украинцы едва ли не смешали с грязью своих же артистов, которые продолжают исполнять песни на русском.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 17:50 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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