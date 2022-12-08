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Шоу-бизнес
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице

"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице

Игорь Николаев пошел наперекор своей жене и высказал любовь к известной певице.
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После начала спецоперации некоторые российские звезды покинули страну и уехали за границу. Среди таковых оказалась Алла Пугачева и ее муж с детьми. После того, как Примадонна с семьей бросили родину и своих преданных фанатов, многие коллеги и поклонники отвернулись от певицы. Оказалось, что в России ей больше не рады, так как в своем микроблоге она открыто нахамила в адрес россиян и всей страны.

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Но некоторые звезды все же остались верны Алле Пугачевой и по-прежнему защищают ее. Певец и композитор Игорь Николаев лайкнул очередной пост Аллы Пугачевой, тем самым поддержал ее позицию. Как раз в этом посте Примадонна очернила россиян и фактически облила грязью людей, которые ее обожали.

Конечно, Игоря Николаева можно понять. Ведь своей популярностью он обязан именно Алле Пугачевой, поэтому и прогнулся под нее. Журналист Денис Сорокин уверен, что за это композитора не стоит винить, ведь он сделал это ради своего будущего.

"Игорь Николаев не мог сделать по-другому. Тут его нельзя критиковать, потому что он ее воспринимает как свою мать. Вот если ваша мама, например, заблуждается и вы поссорились, вы же все равно фотографию ее лайкнете", – отметил Денис Сорокин.

Кроме того, журналист уверен, что Игорь Николаев может знать об Алле Пугачевой больше, чем все остальные. Ведь Николаев и Пугачева общаются напрямую и продолжали общение до тех пор, пока артистка не уехала. "Я думаю, что и сейчас они общаются", – заключил Сорокин.

Выходит, что Игорь Николаев бросил свою примерную жену Юлию Проскурякову из-за любви и преданности другой артистке. Ведь Проскурякова пытается всем угождать, а Николаев не побоялся и высказал непопулярное мнение. Он порвал с ней эту тонкую связь солидарности и вступился за известную бунтарку, которую считают чуть ли не врагом народа.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 17:40 Источник: Popcornnews.com ✓ Надежный источник
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