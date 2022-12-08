"Продали душу дьяволу": подлых изменщиков Агутина и Преснякова застали на пару с другими бабами

Владимир Пресняков и Леонид Агутин за спиной у жен не теряют времени зря.

Певцы дружат очень много лет, а связывает их не только длинноволосое прошлое и музыкальная карьера. По стечению обстоятельств оба были пойманы на подлых изменах: Владимир Пресняков встречался с нынешней женой за спиной у Кристины Орбакайте, а женатого на Анжелике Варум Леонида Агутина ловила за поцелуями с незнакомкой.

Впрочем, все эти неприятные истории остались в прошлом, но только не дружба артистов! Вчера в микроблоге супруга Натальи Подольской появился трогательный снимок: на нем приятели стоят вместе во время записи "Голубого огонька". И они опять похожи! Только не длинными волосами, а седыми бородами.

Поклонники, решившие покопаться в комментариях под публикацией, застали Владимира Преснякова и Леонида Агутина на пару в окружении других баб – фанаток, которые ласково хвалили их внешний вид. Что же, хорошо, что не в живую.

Но это не единственное, что можно увидеть в комментариях. На артистов навалилась какая-то ужасная волна хейта, ведь негативных слов от россиян там довольно много. В частно, многие негодуют, что музыканты так яро борются за место под солнцем, не давая прохода молодым артистам.

"Владимир, я надеялся на то, что Вы не будете участвовать в этом насквозь пропахшем нафталином шоу. Вы продали душу дьяволу, а были хорошими артистами", – пишут недовольные поведением Владимира Преснякова и Леонида Агутина пользователи.