Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье

Игорь Николаев поделился радостью.

После громкого развода с Наташей Королевой, бесконечных слухов о романах и изменах знаменитый усач остепенился и обрел счастье с молоденькой певицей. Пара поженилась, а Игорь Николаев в преддверии старости сумел обрюхатить свою жена, которая подарила ему дочь Веронику.

Второго ребенка звездные супруги, кажется, не планировали. Хотя в прессе то и дело появляются слухи о беременности Юлии Проскуряковой. Во многом это благодаря изменениям во внешности жены музыканта: с годами она чуть набрала в весе и обзавелась животиком, который иногда публика и принимает за интересное положение.

В общем, детей в доме Игоря Николаева больше не становится, зато в количестве прибавляется кое-что другое. Накануне артист рассказал о пополнении в семье: знаменитые супруги удостоились награды от "Дорожного радио", причем оба! Так что, домой поехала целая двойня статуэток.

Особой радостью это событие сопровождалось для Юлии Проскуряковой, которая призналась подписчикам, что с детства об этом мечтала. А папа ей говорил, что она обязательно этого добьется. И вот, наконец, сбылось. Правда, не все слушатели оказались согласны с наградой: в комментариях многие пользователи поделились мнением, что успеха певица добилась благодаря громкому имени Игоря Николаева.