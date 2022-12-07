В добрый путь: Сраженную раком немощную Вайкуле брезгливо пнули в сторону кладбища

Еще в 90-х у артистки диагностировали онкологию молочной железы, но болезнь она победила. Однако весной этого года о здоровье звезды поползли тревожные слухи: говорили, что рак вновь сразил Лайму Вайкуле, мол, у нее рецидив.
Вместе с тем артистка открестилась от России и стала выступать за границей – по данным СМИ, в гораздо меньших залах, зарабатывая в разы меньше денег. Недавно 68-летняя блондинка решила вновь облить грязью годами кормившую ее страну: журналистка издания "Царьград" назвала ее выпад "последним выступлением" и своим материалом брезгливо пнула ее в сторону кладбища угасших звезд.
Лайма Вайкуле вдруг заявила, что содержала весь Советский Союз, за что ее, видимо, должны боготворить, а не ругать. Но музыкальный критик Павел Рудченко с ней не согласился: по его мнению, в то время именно государство вкладывалось в продвижение артистов, потому что шоу-бизнеса как такового не существовало.
Но сейчас все иначе. Блондинка и другие отвернувшиеся от России звезды ушли с глобального рынка, который сложно сравнивать по числу концертных залов и городов-миллионников с Европой. Хочется сказать: "В добрый путь". Но кажется, там нет ничего хорошего.
"Артисты, которые отказались от российского рынка, не так хорошо сейчас себя чувствуют", – прояснил ситуацию Павел Рудченко, говоря о Лайме Вайкуле и ее удравших коллегах, добавив, что теперь они получают совершенно другие деньги и вынуждены выступать там, где придется.